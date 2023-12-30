ФСБ і ГРУ створили базу даних "нелояльних" українців в окупації: у ЦНС розповіли навіщо

У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни все більше обмежують права українців на тимчасово окупованих територіях. Цього разу окупанти створили базу українців, яких підозрюють в нелояльності до "нової влади".

За даними ЦНС, керували створенням цієї бази федеральна служба безпеки Росії, а також головне управління генштабу Росії, відоме як ГРУ. Водночас підтримували дії росіян місцеві гауляйтери.

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Росія створила базу даних нелояльних українців в окупації

У Центрі національного спротиву розповіли, що наразі в базі нелояльних українців є понад 100 тисяч жителів тимчасово окупованих територій. В майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах.

Фактично, Росія перетворює захоплені землі у в'язницю просто неба, де бути українцем злочин. Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі,

– зазначили у ЦНС.

Водночас представники організації наголосили, що ворогу не вдасться реалізувати свої плани. Адже час окупації росіян мине й кожен житель ТОТ може пришвидшити цей момент.

Раніше ворог здійснив чергові рейди щодо паспортизації населення ТОТ

У Центрі національного спротиву розповіли, що перед Новим Роком росіяни провели низку рейдів по селах тимчасово окупованого Півдня. Там вони провели так звані "профілактичні бесіди" з тими, хто відмовляється отримувати російський паспорт.

Представники ЦНС наголосили, що тих, хто відмовляється отримувати "червону макулатуру", обмежують в правах та залякують. Адже для окупантів вони "нелояльні мешканці".

Зрештою у центрі заявили, що в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт Росії, в результаті чого росіяни були вимушені дозволити голосування на так званих "виборах президента" без російського паспорта. Тому ЦНС закликав людей на ТОТ й надалі саботувати подібні ініціативи ворога й не йти на так звані "вибори".