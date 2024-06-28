Росія представила дрон "Голуб" з ШІ: командир екіпажу БпЛА вказав на загрозу
Російська армія, хай там як, розвивається під час бойових дій. Вони не лише вдосконалюють наявну зброю, але й виробляють нову. Це стосується і дронів.
Нова розробка Росії – дрон "Голуб", який нібито оснащений функціями штучного інтелекту. Чи справді якісний цей БпЛА, 24 Каналу розповів Андрій Отченаш – командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.
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Нова російська розробка
На війні розвиваються не лише українські технології, але й російські. Окупанти вони також швидко вчаться. Зокрема, нещодавно Росія розробила квадрокоптер-бомбардувальник "Голубь". Заявлено, що він нібито здатен нести велику кількість гранат і працює за системою машинного зору.
Наразі на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ми не помітили подібного застосування. Але рано чи пізно це мало трапитись. Тобто я взагалі здивований, що вони не почали використовувати подібні "коптери"ще раніше,
– зауважив Андрій Отченаш.
Військовий також пояснив, що цю розробку росіян не варто недооцінювати. За його словами, це справді якісна зброя, яку можна ефективно використовувати при правильних знаннях і при правильному використанні.
Дрон "Голубь"
Російське конструкторське бюро "Тасим" 10 червня представило нову розробку – безпілотний літальний апарат коптерного типу "дрон-бомбардувальник" під назвою "Голубь".
Дрон передусім призначений для ураження цілі на землі, він може бути озброєний різним корисним навантаженням –або 12-ма ВОГами (закріплені у барабані під дроном) або ж однією 82-мм міною. Завдяки системі камер апарат фокусується на об'єкті, а потім скидає міну або стріляє, як з гранатомета.
Розробники також запевняють, що безпілотник розпізнає цілі, зокрема військових, і оснащений системою командного зв'язку, завдяки якій не схильний до впливу систем радіоелектронної боротьби.