Росія представила дрон "Голуб" з ШІ: командир екіпажу БпЛА вказав на загрозу

Російська армія, хай там як, розвивається під час бойових дій. Вони не лише вдосконалюють наявну зброю, але й виробляють нову. Це стосується і дронів.

Нова розробка Росії – дрон "Голуб", який нібито оснащений функціями штучного інтелекту. Чи справді якісний цей БпЛА, 24 Каналу розповів Андрій Отченаш – командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.

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Нова російська розробка

На війні розвиваються не лише українські технології, але й російські. Окупанти вони також швидко вчаться. Зокрема, нещодавно Росія розробила квадрокоптер-бомбардувальник "Голубь". Заявлено, що він нібито здатен нести велику кількість гранат і працює за системою машинного зору.

Наразі на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ми не помітили подібного застосування. Але рано чи пізно це мало трапитись. Тобто я взагалі здивований, що вони не почали використовувати подібні "коптери"ще раніше,

– зауважив Андрій Отченаш.

Військовий також пояснив, що цю розробку росіян не варто недооцінювати. За його словами, це справді якісна зброя, яку можна ефективно використовувати при правильних знаннях і при правильному використанні.