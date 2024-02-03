Росія створила "елітний" загін зеків-смертників: що про нього відомо

Росія продовжує використовувати зеків у війні проти України. Із завербованих ув'язнених країна-агресорка створила штурмовий загін.

Центр Національного Спротиву повідомив про спроби окупантів доукомплектувати "елітний" загін "смертників" ув'язненими. Мовиться про "Шторм Гладіатор".

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Що відомо про новий загін зеків

Як зазначили у ЦНС, це привілейований та напівсекретний батальйон. Він складається з декількох сотень засуджених, що мають бойовий досвід. Загін назвали "Гладіатором" на честь колишнього генерала 58-ї армії країни-агресорки з позивним "Спартак". Командує їм колишній поліцейський, якого засудили за жорстоке вбивство.

В даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій,

– мовиться у повідомленні.

У ЦНС додали, що цих "гладіаторів" на навчальному полігоні тренують кадирівці та колишні вагнерівці.

Як раніше зауважив у розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, окупанти не обирають зеків за статтями чи тяжкістю злочинів. Тому в армії країни-агресорки воюють вбивці, ґвалтівники тощо.

Ці зеки не несуть покарання за свої важкі злочини. Якщо ті, кого не можна випускати у нормальне суспільство, виживають на фронті, то вони потім повертаються до Росії у статусі "героїв".