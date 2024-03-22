Росія створює 100-тисячне угрупування солдатів, улітку вони можуть піти в наступ, – Павлюк

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ не виключає, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону заявив, що наразі ворог створює угруповання чисельністю понад 100 тисяч солдатів.

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Для чого ворог збирає нове угрупування

Павлюк зазначив, що плани Росії невідомі до кінця. Вони або поповнять новим угрупуванням свої підрозділи, які зазнали втрат, або готуватимуть їх для нового наступу.

Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання – більш як 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків,

– сказав командувач.

Він також наголосив, що наразі точно невідомо, що такий наступ буде, і це "важкі прогнози". Однак Україна готується до різного розвитку ситуації.

Павлюк підкреслив, що ЗСУ зроблять все для того, щоб завдати ворогу максимальних втрат, аби усі їхні ресурси були залучені до цього часу в бій.

Кремль хоче назбирати 300 тисяч окупантів

Російські ЗМІ, посилаючись на "джерела у владі", заявили, що Москва хоче розпочати масовий набір до війська. Під час нього влада нібито планує зібрати аж 300 тисяч росіян.

Повідомляється, що для нової масштабної хвилі мобілізації у Росії вже все готово. У війська можуть насильно закликати резервістів, "загнати на контракт" строковиків, а також мобілізувати росіян, які перебувають у запасі.

За словами цих ЗМІ, така кількість людей потрібна для посилення військового угруповання в Україні та оточення багатостраждального Харкова, який ворог досі мріє захопити.

Нагадаємо, раніше Шойгу оголосив про плани збільшення російської армії. Він стверджує, що до кінця 2024 року у Росії мають з'явитися ще дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

Також він заявив, що розпочалося масове виготовлення тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.