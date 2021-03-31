Росія стягує до Криму військову техніку: відео

Росія масового переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку. Цей процес триває вже декілька днів.

Росія відправляє військову техніку у Крим

Очевидці опублікували у мережі відео. На них видно колону бронетехніки, яка їде у напрямку Керчі.

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Яку техніку стягує Росія

Самохідні артилерійські установки,

бронетранспортери,

військові вантажівки.

Вони приїхали на окупований півострів з Краснодарського краю.

Крім того, ще 25 одиниць військової техніки на Кримському мосту очевидці зафіксували кілька днів тому.

Дивіться відео очевидців про техніку з Росії:

Військова техніка у Криму: відео

Російські вантажівки на Кримському мосту: відео

На окупований півострів стягують військову техніку: відео