Росія стягує війська до кордону з Білоруссю: чи варто Україні боятись

На нещодавно оприлюднених супутникових знімках помітили, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Білоруссю. За аналізом їх розташування, Україні поки немає чого боятись, проте слід уважно стежити за ситуацією.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm пропонують вашій увазі аналіз військових об'єктів у Єльні за супутниковими знімками компанії Maxar. Його автор – польський військовий експерт Конрад Музика.

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Він директор незалежної компанії Rochan Consulting, що працює в галузі аерокосмічної та оборонної промисловості. Нещодавно компанія Maxar оприлюднила зображення військового містечка та казарм у Єльні. Це Смоленська область Росії, ближче до кордону з Білоруссю.

Військове містечко розширилось

Військове містечко Єльня за останні 2 роки розширилось. На військовій базі розміщено 3 підрозділи:

танковий полк;

інженерно-саперний батальйон;

протитанковий батальйони.

Казарми навряд чи заповнені вщерть. Відомо, що 59 танковий полк, який там базується, укомплектовано особовим складом не повністю.

Ворожа техніка на кордоні

У Єльні є 3 основні табори:

2 з технікою;

містечко для особового складу.

Перший зберігає техніку 3 – 5 батальйонних тактичних груп, одна з яких використовує БМП-1, а це не найкраща платформа для війни проти України чи будь-кого іншого.



Військові табори у Єльні / Знімки Maxar

Серед іншої техніки тут розгорнуто "Іскандери" та ТОС-1. Батальйонні тактичні групи сформовано на базі 74 та 35 окремих мотострілецьких бригад, а ще одну – на базі 90 танкової дивізії.



Техніка військового містечка у Єльні / Знімки Maxar

Ядро нової армії

Якщо зібрати все це докупи, вийде ядро нової загальновійськової армії. Тут не вистачає лише засобів протиповітряної оборони та, можливо, підрозділів для формування артилерійської бригади.

Там, схоже, немає польового шпиталю. Це свідчить про те, що містечко розгорнули ненадовго і невдовзі його можуть згорнути.

Підтримувати Білорусь, а не стримувати Україну

59 танковий полк у Єльні є найпівнічнішим підрозділом 20 армії. Його завдання – підтримувати Білорусь, а не стримувати Україну.

Якби мета полягала в розгортанні підрозділів на підтримку можливих військових операцій проти України для 20 армії, ми б радше побачили передислокацію у райони, розташовані на відстані близько 50 кілометрів від кордону з Україною.

Натомість російський генштаб вирішив розгорнути батальйонні тактичні групи 41 армії в Єльні, за 120 кілометрів від російсько-білоруського кордону та за 240 кілометрів від кордону з Україною.

Ще одна військова база у Криму

Якщо порівнювати поточні події з тим, що ми бачили в березні 2021 року, вони не вказують на те, що відбувається зосередження сил. На думку військових експертів, характер передислокації 41 армії не має силового або стримувального характеру.

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Однак, є ще одна річ, що заслуговує на увагу. У березні – квітні, коли всі стежили за полігоном "Погоново", збройні сили Росії облаштували ще одну передову базу.

Вони зробили це в Криму під Новоозерним. На базі зберігається чимала частка артилерійського озброєння 58 армії – ця техніка досі там.

Отже, зараз неподалік кордонів з Україною розгорнуто 2 бази з наперед розміщеною технікою: на півночі та на півдні. За цим варто уважно простежити.