Росія тепер заробляє на енергоресурсах більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп

Росія може отримувати більше доходів від викопного палива зараз, ніж незадовго до вторгнення в Україну, оскільки глобальне підвищення цін компенсує вплив санкцій.

Про це під час засідання сказав законодавцям представник США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн. За його словами, він не може заперечити інформацію, що Росія почала заробляти більше з продажу газу та нафти.

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Збільшення попиту

Глобальне зростання попиту на нафту з боку споживачів, які вийшли з пандемії COVID-19, було набагато більшим, сильнішим, ніж хтось міг очікувати,

– сказав Амос Хохштейн.

Продаж Китаю та Індії та зростання цін

Водночас Росія змогла продати більше палива іншим покупцям, включаючи великих споживачів енергоносіїв Китаю та Індії, пропонуючи його.

Хохштайн зазначив, що хоча ці продажі Китаю та Індії були дешевшими в порівнянні з поставками до інших країн, але зростання цін на світовому ринку означає, що дохід Росії, ймовірно, міг збільшитись.

У травні Міжнародне енергетичне агентство заявило, що дохід Росії від нафти з початку року зріс на 50% до 20 мільярдів доларів на місяць, причому ЄС отримує найбільшу частину цього експорту. Заборона ЄС на російську нафту, яка, як очікується, набуде чинності наприкінці року, може скоротити цей дохід.

За оцінками аналітиків, закупівлі Індією російської нафти в травні були удвічі більшими в порівнянні з попереднім місяцем і досягли рекордного рівня понад 840 тисяч барелів на добу і, ймовірно, знову зростуть у червні.

Санкції потрібно посилювати

Хохштейн сказав, що він попросив індійських чиновників не купувати занадто багато російської нафти, і сказав їм, що Сполучені Штати не можуть заборонити закупівлю нафти, оскільки не вводили вторинних санкцій щодо цих продажів. Хохштейн сказав, що він вважає, що існує межа щодо того, скільки нафти Індія буде купувати у Росії.

Відповідаючи на запитання про його погляд на введення вторинних санкцій проти таких країн, як Індія, Хохштейн сказав, що найважливішим є скорочення доходів Росії, одночасно пом’якшуючи вплив зростання цін на паливо в країні та на союзників.

Також Хохштейн високо оцінив нові санкції ЄС, які спрямовані на страхування вантажів з російською нафтою.

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