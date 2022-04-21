Росія терміново шукає, хто зробить їй нові "калібри"

Відповідав на одне питання ЗМІ і пішов дивитись на комплектуючі ракети "Калібр" – це російсько-радянська крилата ракета, така собі відповідь американським "Томагавкам", що ставиться на всі нові проєкти російського флоту.

Саме цими ракетами з Криму спокійно обстрілюють Україну. З Криму взагалі дешевше за все, бо дуже близько – можна навіть розробити спеціальну "кримську" версію "Калібра", щоб далеко не летіло.

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Серце Кощія

У місті Рибинськ Ярославської області є завод "ОДК-Сатурн", на якому виробляють двигуни для ракет "Калібр". І от раптом цей завод починає шукати до 500 нових працівників – шукають як інженерів, так і звичайних робітників.

Які ще двигуни попри санкції буде так жваво виробляти цей завод? Для літаків? Для пральних машин? Чи до "Калібрів", інформацію, про які навіть не знайти на сайті компанії, але про що пишуть всі місцеві ЗМІ.

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"Калібри" стоять на наступних кораблях ЧФ Росії:

3 фрегати проекта 11356 (відомий нам "Адмірал Ессен")

4 малих ракетних кораблі проєкта 21631 (один з них застряг в Середземному морі)

3 малих ракетних кораблі проєкта 22800

підводні човни типу "Варшавянка"

3 патрульні кораблі проєкта 22160 (той самий "Василь Биков" – ось тут я найбільше здивувався, але виявляється, що там є змінний ракетний модуль і на нього можуть ставити ракетні установки для "Калібрів")

Фактично весь ЧФ Росії за декілька років переробили на плавучі ракетні установки для "Калібрів", що можуть у найкоротший спосіб стріляти по Україні. Мабуть, так і було задумано.

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