Росія тероризувала Смілу дронами і ракетами, є постраждалі: моторошні фото

У неділю, 29 червня, Росія завдала комбінованого удару по українських містах. Ліквідація наслідків атаки триває і у Смілі, що на Черкащині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Деталі атаки на Смілу сьогодні

За словами Табурця, наразі поруч з жителями Сміли всі потрібні служби, розгорнутий оперативний штаб.

Станом на ранок відомо про шістьох потерпілих, з яких одна дитина. Їм надають необхідну допомогу.

За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій,

– вказав глава ОВА,

Наразі триває обстеження. За результатами стане відомо остаточний обсяг завданої шкоди.

У ДСНС повідомили, що ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки.

Ліквідація наслідків атаки на Смілу: дивіться відео

Зауважимо, під час останньої атаки постраждали низка регіонів України. На Івано-Франківщині уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств, а на Львівщині окупанти цілили по критичній інфраструктурі.