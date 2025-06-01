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29 червня, 08:02
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Росія тероризувала Смілу дронами і ракетами, є постраждалі: моторошні фото

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія завдала комбінованого удару по місту Сміла, Черкащина, пошкоджено три дев'ятиповерхівки та місцевий коледж.
  • Внаслідок атаки постраждало шість осіб, включаючи одну дитину; на місці працюють необхідні служби та оперативний штаб.

У неділю, 29 червня, Росія завдала комбінованого удару по українських містах. Ліквідація наслідків атаки триває і у Смілі, що на Черкащині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Деталі атаки на Смілу сьогодні

За словами Табурця, наразі поруч з жителями Сміли всі потрібні служби, розгорнутий оперативний штаб.

Станом на ранок відомо про шістьох потерпілих, з яких одна дитина. Їм надають необхідну допомогу. 

За попередніми даними, пошкоджено три  дев'ятиповерхівки. Суттєво поруйнований також місцевий коледж Національного університету харчових технологій, 
– вказав глава ОВА,

Наразі триває обстеження. За результатами стане відомо остаточний обсяг завданої шкоди. 

 

 

У ДСНС повідомили, що ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб та звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки.

Ліквідація наслідків атаки на Смілу: дивіться відео

Зауважимо, під час останньої атаки постраждали низка регіонів України. На Івано-Франківщині уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств, а на Львівщині окупанти цілили по критичній інфраструктурі.