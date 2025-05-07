Росія тероризує Київ: у столиці прогриміли вибухи, працює ППО

Росія вдосвіта 7 травня атакувала Київ дронами. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеву владу.

Дивіться також Загроза "Шахедів" і балістики, у Києві знову тривога: де небезпека атаки

Вибухи у Києві

О 06:20 у Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронів-камікадзе. Повітряні сили попередили про рух дронів у районі Броварів та Борисполя.

О 06:45 у КМВА повідомили про нові вибухи у Києві. Як стало відомо згодом – у столиці працює ППО по ворожих цілях.

По ворожих цілях в різних районах Києва активно працює ППО,

– повідомили в КМВА.

Мер міста Віталій Кличко закликав киян залишатися в укриттях, адже атака на столицю триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Уночі 7 травня окупанти також атакували Київ "Шахедами". Унаслідок нічного терору руйнування зафіксували у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Крім того, у Києві щонайменше 7 постраждалих. Серед них – 4 дітей. На жаль, у столиці також є двоє загиблих.