Росія точно не визнає бойовиків найближчим часом, – Веніславський
Джерело:24 канал
Росія хоче визнавати бойовиків на тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Однак це невигідно для Москви, адже накладає додаткові певні зобов'язання.
З іншого боку, зараз на всіх рівнях дипломатичних перемовин Росія лише вимагає виконання мінських домовленостей. Про це сказав "слуга народу", представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський в авторській програмі "Перші особи" Олени Трибушної на 24 каналі.
До теми Путін хотів би воювати, але страшно, – російський політик про бажання Кремля визнати бойовиків
Він запевнив, що як тільки буде зроблено крок щодо визнання бойовиків – це одразу фактично знімає всі питання з Мінська.
"Мінські домовленості одразу перестають існувати, тому що втрачається сутність цих мінських перемовин і відновлення територіальної цілісності, миру на Донбасі і припинення війни між Україною і Росією", – зауважив Веніславський.
Він припустив, що питання про визнання бойовиків – це лише один із елементів підняття ставок, однак це нічим не завершиться.
Я переконаний, що Росія точно не визнає найближчим часом суб'єктність бойовиків як незалежних суверенних утворень,
– підсумував Веніславський.
Інтерв'ю з Веніславським на 24 каналі: дивіться відео
Заява Росії щодо бойовиків
- У Держдумі планують вже 24 січня обговорити законопроєкт про визнання фейкових республік бойовиків.
- Таку ініціативу взяли на себе комуністи – вони є другими за чисельністю після депутатів путінської "Єдиної Росії".
- Також у Кремлі цинічно заявили, що хочуть озброїти бойовиків.