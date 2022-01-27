Росія точно не визнає бойовиків найближчим часом, – Веніславський

Росія хоче визнавати бойовиків на тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Однак це невигідно для Москви, адже накладає додаткові певні зобов'язання.

З іншого боку, зараз на всіх рівнях дипломатичних перемовин Росія лише вимагає виконання мінських домовленостей. Про це сказав "слуга народу", представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський в авторській програмі "Перші особи" Олени Трибушної на 24 каналі.

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Він запевнив, що як тільки буде зроблено крок щодо визнання бойовиків – це одразу фактично знімає всі питання з Мінська.

"Мінські домовленості одразу перестають існувати, тому що втрачається сутність цих мінських перемовин і відновлення територіальної цілісності, миру на Донбасі і припинення війни між Україною і Росією", – зауважив Веніславський.

Він припустив, що питання про визнання бойовиків – це лише один із елементів підняття ставок, однак це нічим не завершиться.

Я переконаний, що Росія точно не визнає найближчим часом суб'єктність бойовиків як незалежних суверенних утворень,

– підсумував Веніславський.

Інтерв'ю з Веніславським на 24 каналі: дивіться відео

Заява Росії щодо бойовиків