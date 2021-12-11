Росія тоді була іншою державою, – Макфол про Будапештський меморандум

Підписання Будапештського меморандуму було обманом для України. У цьому насамперед винна Росія.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав експосол США в Росії Майкл Макфол. Він зазначив, що Росія обманула Україну.

До теми Було б краще, якби США були там, – Макфол про нормандський процес

"Однак, згідно з текстом меморандуму, видно, що Україна мала від інших союзників отримати таку допомогу, яка б зробила неможливим порушення меморандуму іншими. Росія погана, ми це визнали. Однак інші мали б нас захистити?", – зазначив Макфол.

Що слід робити Україні

Експосол вважає, що не варто постійно говорити про Будапештський меморандум. На його думку, наразі це є поганою політикою.

Українці повинні думати про інші можливості, щоб захистити себе. Думати, що ми обманули 20 років тому – вибачте, будь ласка, але Росія тоді була іншою державою також,

– зазначив Макфол.

Він додав, що наразі необхідно зупинити Володимира Путіна, а не говорити про те, що було 20 років тому.

Будапештський меморандум підписав Леонід Кучма 5 грудня 1994 року. Згідно із цим документом Україна набула без'ядерного статусу. Його підписали США, Росія та Велика Британія і зобов'язалися гарантувати суверенітет й безпеку України.

Повний випуск "Що це було?" з Майклом Макфолом: дивіться відео