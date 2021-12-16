Росія торгуватиметься проблемами, – політолог про нові переговори Байдена і Путіна

Джо Байден заявив про нові перемовини з Володимиром Путіним. Постійні перемовними створюватимуть підвищену напругу. Водночас Росія у цій ситуації лише торгуватиме проблемами.

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він вважає, що ми входимо у період рімейку дипломатії часів "Холодної війни".

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Насамперед мовиться про "човникову" дипломатію.

Постійні зустрічі, спілкування, де головні питання не розв'язуватимуть, але шукатимуть другорядні питання, які заповнюватимуть комунікаційний вакуум. Так демонструватимуть базовий рівень довіри, аби все не скотилося у неконтрольований хаос. Олег Саакян Політолог

Такі дії передбачають, що Росія не йтиме на деескалацію у повному розумінні. На перезавантаження відносин – також.

Це буде постійно підвищена напруга. Росія імітуватиме з себе поле світової політики, торгуючи проблемами. Створюючи їх, і торгуючись їхнім розв'язанням,

– зауважив Саакян.

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Саакян припустив, що розмова буде сформована за результатами кроків, які були зроблені після попередніх перемовин.

"Очевидно, що Росія не пішла на деескалацію ані військову, ані щодо мігрантів у Білорусі. Агресія Росії лише нарощується або перебуває на тих самих позиціях", – сказав політолог.

Саакян про нові перемовини Байдена і Путіна: дивіться відео

Нові перемовини Байдена і Путіна