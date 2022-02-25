Росія тричі порушила основний акт "Росія – НАТО", угода більше не діє, – Столтенберг

Своїм нападом на Україну Росія цинічно порушила основний акт "Росія – НАТО". Тому відтепер цей документ не дійсний.

Генсек засудив дії Кремля. Його агресія тричі порушила цей акт. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною

Акт "Росія – НАТО" – це той самий документ, про який так часто перед війною згадували в Кремлі, вимагаючи від Альянсу "гарантій безпеки".

Однак Росія вперше порушила цей акт ще у 2014 році, коли нахабно окупувала український Крим та почала війну на Донбасі.

Ще тоді кілька країн-членів Альянсу вимагали розірвання цього договору. Вочевидь, після слів Єнса Столтенберга НАТО таки анулює цей акт.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.