У морі – 4 ракетоносії Росії, ворог вишукує нашу ППО, – ОК "Південь"

Станом на ранок 6 березня в Чорному морі перебувають 4 ракетоносії ворога. Це може свідчити про намагання окупантами застосувати 24 ракети "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, наразі по всій Україні спостерігається висока загроза ракетних ударів.

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Ворог змінює тактику

В ОК "Південь" не гарантують, що всі ці кораблі повністю споряджені, однак загрозу варто усвідомлювати й не нехтувати правилами безпеки.

Гуменюк зауважила, що чергування ракетоносіїв у морі може свідчити про наміри росіян застосувати ракети. Як правило, це відбувається під час масованих ракетних ударів.

Однак останнім часом масованих обстрілів не спостерігаємо, тому підозрюємо, що окупанти змінюють тактику і щось задумують,

– підкреслила речниця ОК "Південь".

Вона додала, що наразі не виключено, що може бути точкова ракетна атака з використанням, повітряних ракет та ракет підводного базування.

Чи будуть масовані обстріли

"Наразі ми бачимо, що масовані ракетні удари для окупантів – заважка практика. Використання ракет велике, а результат – не такий масштабний, як їм би хотілося", – зауважила Гуменюк.

Однак вона сказала, що наразі є ймовірність точкових ударів. Таким чином ворог намагається вишукувати нашу ППО. Також речниця навела аналітику, що коли в окупантів немає успіхів на полі бою, то вони намагаються тероризувати населення ракетними ударами.

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