"Росія – це хвороба світової економіки": вперше в історії на G20 виступив представник України

Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив на G20. Під час своєї промови він наголосив на тому, що Росія – хвороба світової економіки.

Сергій Марченко вирушив до США. Під час свого візиту він побував на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики", де виступив з промовою.

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Україна вперше бере участь у G20

Варто зазначити, що Україна вперше в історії бере участь у засіданні G20. Сама ж сесія пройшла за участі міністрів фінансів і голів центробанків країн-членів G20, керівництва МВФ, Світового Банку та Європейської комісії. Сама сесія-відкриття була присвячена Україні, тож на ній мав можливість виступити наш міністр фінансів Сергій Марченко.

Росія – це хвороба світової економіки. Україна – це ті клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу. Інакшого рішення не існує. Інакше інфекція пошириться на інші країни та почнеться зараження,

– наголосив він.

Міністр додав, що наслідки війни відчують не лише в Україні. Вона вже сповільнює зростання економіки, підвищує ціни на продукти й енергію, а також пришвидшує інфляцію. Внаслідок війни знижуються доходи, що впливає на купівельну спроможність та ланцюжки поставок по всьому світу.

Він підкреслив, що фінансова система світу може перейти до режиму виживання, якщо не зроблять правильний вибір.

Війна Росії проти України – це ще одна світова криза, яка потребує спільного підходу – світ має об'єднати зусилля, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні,

– підкреслив міністр.

Він додав, що Україні необхідна підтримка. Щоб у нашій країні могли турбуватися не лише про забезпечення військових, а й про гуманітарні та соціальні видатки.

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