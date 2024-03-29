Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, – Зеленський про загрозу і для Молдови

Президент України зазначив, що через російські обстріли гідроелектростанцій під загрозою опиняються й інші країни. Зокрема, Молдова.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. За його словами, виклики дуже серйозні.

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Росія хоче повторити екологічну катастрофу

Президент підкреслив, що російські війська знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Крім цього, вони також обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

Зеленський наголосив, що Росія свідомо обрала своїми цілями Канівську та Дністровську ГЕС. За його словами, тепер під загрозою ще й Молдова.

Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні,

– сказав президент.

Питанням номер два на порядку денному стали контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. Через посилення російських обстрілів на перший план знову вийшло питання ППО. Президент доручив провести роботу із партнерами та сподівається на їхню швидку реакцію.

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