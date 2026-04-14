Близько 10 БпЛА атакували Черкащину: загинув 8-річний хлопчик, ще одна дитина у лікарні
- Російські ударні безпілотники атакували Черкаси, внаслідок чого загинув 8-річний хлопчик, а 9 людей, включаючи дитину, отримали поранення.
- Пошкоджено щонайменше чотири житлові багатоповерхівки, а мешканців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Надвечір 14 квітня російські ударні безпілотники атакували Черкащину. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик.
Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Які наслідки атаки на Черкаси?
Ворожі війська продовжили терор українських міст – надвечір ударні дрони поцілили по цивільній забудові в Черкасах.
Внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик, ще 9 людей доправлено до медичного закладу, серед них є дитина. Водночас троє осіб отримали допомогу лікарів безпосередньо на місці події.
У результаті падіння безпілотника пошкоджено щонайменше чотири житлові багатоповерхівки. Наразі триває перевірка територіії відповідними службами.
Очільник Черкаської ОВА вкотре закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати під час атак в укриттях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де нещодавно гриміли вибухи та що відомо про наслідки?
Вдень 14 квітня ворог поцілив дронами по об'єктах цивільної інфраструктури у Сумах. Спалахнули масштабні пожежі.
Окупанти випустили 6 КАБів на Печенізьку дамбу в Харківській області. Пошкоджень чи руйнувань об'єкта, на щастя, не зафіксовано.
У центрі Чернігова ударний БпЛА типу "Шахед" вдарив по адмінбудівлі. Постраждало двоє людей, а у будівлі ударом вибито вікна та пошкоджено двері.
В ніч на 14 квітня удару зазнала цивільна та портова інфраструктура Ізмаїлу, що на Одещині. Внаслідок атаки постраждало шість приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги, знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів, а також виникла пожежа на станції техобслуговування.