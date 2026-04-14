Близько 10 БпЛА атакували Черкащину: загинув 8-річний хлопчик, ще одна дитина у лікарні

Надвечір 14 квітня російські ударні безпілотники атакували Черкащину. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик.

Про це пише начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Які наслідки атаки на Черкаси?

Ворожі війська продовжили терор українських міст – надвечір ударні дрони поцілили по цивільній забудові в Черкасах.

Внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик, ще 9 людей доправлено до медичного закладу, серед них є дитина. Водночас троє осіб отримали допомогу лікарів безпосередньо на місці події.

У результаті падіння безпілотника пошкоджено щонайменше чотири житлові багатоповерхівки. Наразі триває перевірка територіії відповідними службами.

Наслідки атаки по Черкасах: дивіться фото ОВА

Очільник Черкаської ОВА вкотре закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати під час атак в укриттях.



