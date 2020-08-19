У Службі зовнішньої розвідки відреагували на інформацію про те, що нібито вагнерівців до Білорусі заманила Україна. А відбулося це у межах спецоперації щодо захоплення найманців ПВК "Вагнера".

Коментар СЗР щодо вагнерівців у Білорусі

У Службі зовнішньої розвідки переконують, що операція "Група "Вагнера" у Білорусі" має російське походження. Про це відомство написало на своєму сайті.

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За даними українських розвідників метою цією операції були:

дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів;

звинувачення у причетності українських спецслужб до організації та проведення операції на території Білорусі;

втягнення України у міжнародний скандал та підрив її міжнародного авторитету;

дискредитація керівництва України з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.

Також у СЗР підкреслили, що повідомлення про причетність України до білоруських вагнерівців створили російські спецслужби. Водночас така інформація має відвертий антиукраїнський характер і завдає шкоди національній безпеці держави.

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Що цьому передувало

Головний редактор видання Цензор. НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців.

В межах цієї спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі.

24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. А 25 числа найманці мали вилетіти в Туреччину. І під час цього перельоту літак повинен був екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів нібито стало би погано. Цю роль мав виконувати агент СБУ. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців.

Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецпризначенців та затримала би вагнерівців. 24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник ГУР Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі Президента . На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак.

. На доповіді серед інших були присутніми президент Володимир Зеленський і голова ОПУ Андрій Єрмак. І після заходу Єрмак нібито попросив відкласти спецоперацію через переговори з РФ про обмін полоненими і початок перемир'я. Єрмака підтримав і президент Зеленський.

Єрмака підтримав і президент Зеленський. Зрештою операцію відклали до 30 липня. Українські розвідники підозрюють, що після цього стався злив інформації у ФСБ РФ. Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії.

Результатом було затримання найманців у Мінську і подальша їх передача Росії. 3 серпня Зеленський знову зібрав нараду. Під час неї начальник розвідки Бурба заявив, що операцію провалено, а причина цьому – зрада. Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу та призначив нового начальника ГУР, а Баранецький пішов у безстрокову відпустку.

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Головне про затримання вагнерівців у Білорусі

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська , ще одного спіймали на півдні країни.

, ще одного спіймали на півдні країни. За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула . Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак. Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.

14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії . Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.

. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі. Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.

Детальніше з діяльністю найманців "Вагнера" та що відомо про цю організацію – можете ознайомитися за цим посиланням.