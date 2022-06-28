Страшні цифри: в ДСНС назвали офіційну кількість загиблих серед цивільних за час війни

Росіяни цілеспрямовано намагаються вбити якомога більше мирних українців. Для них це є одним із головних завдань у війні проти України.

Російські окупанти продовжують терористичні акти проти українців та скоювати геноцид нашого народу на тимчасово окупованих територіях. Ворог вже навіть не приховує своїх намірів та відверто заявляє про бажання знищити український народ.

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Скількох мирних українців вже вбили російські окупанти

У ДСНС повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти зруйнували понад сто тисяч житлових будинків:

Донецька область – 89 342;

Київська область – 26 192;

Харківська область – 6 157;

Миколаївська область – 5 449;

Запорізька область – 3 612.

21 779 цивільних об'єктів окупанти знищили повністю, майже 140 тисяч отримали часткове пошкодження.

Офіційна статистика каже, що окупанти вбили 4 731 мирну людину. На жаль, статистика буде оновлюватися.

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил поведінки при небезпеці та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Вони нагадали, що свідомість може бути втомленою, але ігнорування сигналу може коштувати життя.

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