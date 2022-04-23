Росія вбиває цивільних: на Донеччині ще 4 жертви обстрілів окупантів за добу
Російські окупанти продовжуються вбивати цивільних українців. Зокрема на території Донецької області протягом 23 квітня загарбники забрали життя 4 українців.
Про це у своєму телеграмі ввечері 23 квітня повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Він повідомив, що наразі неможливо встанвоити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Тому, на жаль, ймовірно, кількість жертв серед цивільного населення може виявитись більшою.
Росія вбиває цивільних! На всіх злочинців чекає кара,
– написав у телеграмі Кириленко.
За інформацією очільника Донецької ОВА, 23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини:
- у Коровиному Яру – 2;
- у Ямполі – 1;
- у Новоселівці – 1.
Крім того, внаслідок жорстоких дій окупантів на Донеччині лише за 23 квітня поранення отримали ще 9 людей.
Росіяни вбили та поранили українців на Донеччині / Карта Донецької ОВА