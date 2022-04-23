Росія вбиває цивільних: на Донеччині ще 4 жертви обстрілів окупантів за добу

23 квітня 2022 , 21:17
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Російські окупанти продовжуються вбивати цивільних українців. Зокрема на території Донецької області протягом 23 квітня загарбники забрали життя 4 українців.

Про це у своєму телеграмі ввечері 23 квітня повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

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Він повідомив, що наразі неможливо встанвоити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Тому, на жаль, ймовірно, кількість жертв серед цивільного населення може виявитись більшою. 

Росія вбиває цивільних! На всіх злочинців чекає кара,
написав у телеграмі Кириленко.

За інформацією очільника Донецької ОВА, 23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини:

  • у Коровиному Яру – 2;
  • у Ямполі – 1;
  • у Новоселівці – 1.

Крім того, внаслідок жорстоких дій окупантів на Донеччині лише за 23 квітня поранення отримали ще 9 людей.

 


Росіяни вбили та поранили українців на Донеччині / Карта Донецької ОВА

Автор: Тетяна Сукач