Лубінець пояснив, чому Росія вбиває українських полонених

Дмитро Лубінець розповів, що вбивства українських полонених є свідомою тактикою Росії. Адже вороги намагаються залякати власних солдатів.

24 Канал пише з посиланням на коментар Дмитра Лубінця "Радіо Свобода", що тактика Росії спрямована на зміну міжнародного правопорядку у світі.

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Що каже Лубінець про тактику Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пояснив, що росіяни свідомо вбивають українських військовополонених.

Декілька аргументів, напевно, чому: це насамперед "пов'язати" кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці… Якщо вони страчують українських військовополонених, то, якщо вони здадуться в полон, їм розказують, що з ними будуть робити абсолютно те ж саме,

– розповів Дмитро Лубінець.

Він також додав, що росіяни чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції.

"Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують Росію. І це є дуже небезпечним для нас усіх", – пояснив Дмитро Лубінець.

Уповноважений додав, що:

інформує про випадки вбивств українських військовополонених Міжнародний комітет Червоного Хреста й ООН, щоб питання страти українських військовополонених були розглянуті на найвищому рівні на Генеральній Асамблеї ООН з юридичними наслідками для Росії;

ймовірно, треба вводити окремі санкційні списки проти росіян, які це роблять.

Дмитро Лубінець пояснив, що дуже хоче, щоб у майбутньому міжнародні партнери зрозуміли, що тільки кардинальні економічні санкції можуть зупинити російську агресію. За словами посадовця, це єдине, що може призвести до зупинки агресії Росії. Адже з кожним днем стає все гірше.