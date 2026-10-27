По Південному мосту в Києві била балістика: Ігнат сказав, чи є ризик руйнування переправ столиці

У ніч на 27 жовтня російські військові спрямували кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві. Відновлення пошкодженого мостового полотна триватиме певний час та ускладнить пересування містом.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в етері телемарафону.

Які подробиці обстрілу Південного мосту?

Під час нічного удару окупанти випустили загалом 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип боєприпасів, якими поцілили безпосередньо по мостовому полотну, визначать експерти після дослідження уламків на місці влучання.

Юрій Ігнат підкреслив, що капітальні мостові споруди мають високий запас міцності, тому пошкодження проїжджої частини не свідчить про критичну руйнацію конструкцій.

Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час,

– наголосив речник.

Росія завдає балістичних ударів кількома хвилями

Військовий зазначив, що впродовж останніх двох тижнів російські загарбники помітно змінили схему обстрілів столиці. Ворог зосередився на завданні ударів балістикою в кілька етапів, синхронізуючи пуски ракет із хвилями ударних безпілотників.

"Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак… Отак хвилями балістикою б'ють. Це все супроводжується атаками дронів", – пояснив Юрій Ігнат.

Наслідки пошкодження переправи для руху в місті

Через атаку рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрили для обстеження тримальних конструкцій і покриття. Столичним водіям запропонували здійснювати об'їзд через Дарницький міст і міст Патона. Також обмеження торкнулися підземки: рух зеленою гілкою метро тимчасово організували лише між станціями Сирець і Видубичі.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, кількома днями раніше на переправі теж фіксували проблеми через ворожий обстріл: рух Південним мостом обмежували 22 жовтня через ураження інфраструктури столичного метрополітену.