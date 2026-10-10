Росія вдарила дроном по медзакладу в Харкові: виникла пожежа, є постраждалі

Ворог вдень 10 жовтня атакували Харків. Зокрема, удари прийшли по Холодногірському і Слобідському районах.

Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Російський безпілотник типу "Молнія" атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки влучання наразі встановлюють.

Ще один ворожий дрон влучив у медичний заклад у Слобідському районі міста. Після удару на місці спалахнула пожежа. Унаслідок атаки на медзаклад є 3 поранених.

Влучання відбулося між 4-м та 5-м поверхами, горіли три поверхи.

Станом на 13:20 кількість постраждалих збільшилася. Зокрема, відомо про 4 поранених, серед них – працівник ДСНС

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, ворог атакував Київську область, унаслідок чого постраждали шестеро людей і пошкоджено 28 об’єктів. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі постраждали троє людей, серед них жінка 1937 року народження, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Ще двоє людей зазнали уламкових поранень та опіків, усіх трьох госпіталізували. Також у районі через атаку загорівся приватний будинок, пожежу ліквідували рятувальники.

Загалом в області пошкоджено 24 приватні будинки та чотири інші об’єкти. У Бучанському районі зафіксували пошкодження п’яти об’єктів, у Фастівському – восьми приватних будинків, а в Броварському – ще десяти. В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки й об’єкт інфраструктури, а у Вишгородському – ще один інфраструктурний об’єкт.