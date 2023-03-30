Росія вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині: моторошні кадри влучань

Російська армія завдала авіаудару по селу Львове Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні будинки.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, він опубілкував відео, де видно масштаби руйнувань.

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"Село Львове Бериславського району. Ось така вирва лишилася після авіаудару армії Росії", – зазначив Прокудін.

Зі слів голови ОВА, руйнувань зазнали понад десяток приватних обійсть.

"Прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села. На щастя, постраждалих немає", – зазначив Прокудін.

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