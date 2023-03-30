Росія вдарила керованими авіабомбами по Херсонщині: моторошні кадри влучань
30 березня 2023, 12:30Читать новость на русском
Джерело:Олександр Прокудін
Російська армія завдала авіаудару по селу Львове Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні будинки.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, він опубілкував відео, де видно масштаби руйнувань.
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"Село Львове Бериславського району. Ось така вирва лишилася після авіаудару армії Росії", – зазначив Прокудін.
Зі слів голови ОВА, руйнувань зазнали понад десяток приватних обійсть.
"Прицільний удар керованими авіабомбами спрямовано суто по мирних мешканцях села. На щастя, постраждалих немає", – зазначив Прокудін.
Окупанти тероризують населення Херсонщини
- Ситуація на Півдні залишається складною. Попри достатньо високу результативність бойової роботи, контрбатарейної протидії наших воїнів ворог продовжує обстрілювати Правобережжя.
- Раніше окупанти застосовували наземне озброєння, наразі почали застосовувати керовані авіаційні бомби.
- Загарбники обстрілюють Правобережжя саме з метою тероризму мирного населення. Так, 29 березня росіяни атакували хлібзавод та молокозавод. Було поранено цивільного.
- Також під час ворожого обстрілу одного з населених пунктів біля берега Дніпра загинула людина.