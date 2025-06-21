Росія вдарила "Ланцетом" по Сумській громаді: спалахнула пожежа

Увечері 21 червня Росія вдарила по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області. Попередньо встановлено, що окупанти застосували БпЛА "Ланцетом".

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова.

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По Сумській громаді росіяни вдарили з БпЛА

Увечері над Сумською областю зафіксували російські ударні дрони. Ворог застосував по громаді БпЛА типу "Ланцет" близько 17:30. Внаслідок обстрілу ушкоджень зазнало приміщення одного з підприємств. Там почалася пожежа, загоряння помітили на даху.

Повітряну тривогу в області оголосили пізніше – о 17:56. На щастя, в будівлі не було людей, тому обійшлося без постраждалих. Повторні вибухи в Сумах пролунали майже через годину – о 18:39. За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони й надалі рухалися областю.

Виконувач обов'яків Сумського міського голови Артем Кобзар також повідомив, що удар дроном був по цивільній інфраструктурі. На місці рятувальники ліквідовують пожежу.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 червня, "Ланцет" також влучив у п'ятиповерхівку в Сумах. Тоді травмувалася літня жінка, яка в момент атаки перебувала вдома. Унаслідок обстрілу з БпЛА було вибито 20 вікон у двох житлових будинках.