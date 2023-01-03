Вигадкою про "втрати ЗСУ" у Дружківці росіяни намагаються перекрити резонанс Макіївки
Джерело:Офіс Президента
Російські окупанти зруйнували льодову арену "Альтаїр" у Дружківці. Ворог бреше про "втрати ЗСУ", аби перекрити резонанс Макіївки.
Фейк спростував Сергій Лещенко – радник керівника Офісу Президента. Він розповів, що Росія гатить по цивільній інфраструктурі, подаючи це як боротьбу з ЗСУ.
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Щоб у якийсь спосіб змістити фокус уваги, російська пропаганда вкинула фейк про те, що начебто внаслідок удару по хокейній арені "Альтаїр" у місті Дружківка загинули понад 100 українських військових, а також 23 "іноземних найманці". Ця інформація є тотальною брехнею,
– заявив Лещенко.
Він наголосив: правда – лише у тому, що Росія вдарила по "Альтаїру". Лещенко заявив, що останнім часом арена була гуманітарним штабом.
Як виглядає Альтаїр зараз / "Радіо Свобода"
Росіяни знищили "Альтаїр"
- Росія продовжує завдавати терористичні удари по території України.
- Російські загарбники 2 січня вдарили по льодовій арені "Альтаїр" у Дружківці. Зафіксували влучання у технічні приміщення промислового підприємства.
- Арена "Альтаїр" була домівкою для хокейного клубу Донбас з 2014 року. Також на її базі працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання.