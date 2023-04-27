Росія вдарила по багатоповерхівці і приватних будинках в Миколаєві: частина міста без світла

Уночі 27 квітня у південних та східних регіонах оголосили тривогу. Росія атакувала низку районів, зокрема місто Миколаїв.

Удар підтвердили в ОВА. Віталій Кім повідомив про влучання у багатоповерхівку. Для обстрілу міста Росія застосувала ракети С-300, повідомляє 24 Канал.

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Під завалами будинку в Миколаєві можуть перебувати люди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Росія вдарила по Миколаєву щонайменше 4 ракетами С-300. І з них щонайменше 1 влучила у багатоповерхівку.

Згодом керівник ОВА уточнив, що другий приліт також був у житловий будинок. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що ворог влучив у багатоповерхівку та приватний будинок. Через атаку частина міста знеструмлена.

Вже відомо, що одна з ракет влучила в багатоповерхівку. Ще одна – у приватний будинок. На місце прямують усі служби. Частина будинків у місті без світла. Не виходьте з укриттів до відбою тривоги!

– повідомив Сєнкевич.

Станом на 1:30 голова ОВА Віталій Кім повідомив, що зараз медики виїхали на ще одне місце ймовірного влучання російської ракети. Після цього надійшло уточнення, що це також приватний будинок.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що унаслідок ракетних ударів є постраждалі. На місцях влучань працюють рятувальники. Крім того, є жертви. Зараз співробітники ДСНС рятують людей з-під завалів.

Також є версія, що для ударів по Миколаєву росіяни використали крилаті ракети "Калібр", а не С-300, однак офіційного підтвердження чи спростування немає.

У Херсоні та Слов'янську теж неспокійно

На жаль, неспокійна ніч також у Херсоні та Слов'янську Донецької області. Ймовірно, обидва міста потрапили під артилерійський обстріл з боку ворога. За даними моніторингової групи Monitor, ворог здійснив масований обстріл Херсона.

Водночас щодо вибухів у Слов'янську станом на зараз інформації немає.