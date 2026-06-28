Росія вдарила по Харківщині: загинула 55-річна жінка, серед постраждалих є діти

Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка, ще щонайменше 8 людей отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Що відомо про атаку?

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих. Згодом Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості поранених до 8 осіб.

Серед них – 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, 41-річний, 26-річний та 50-річний чоловіки. Також вибухових поранень зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець. На жаль, від отриманих травм загинула 55-річна жінка.

Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі громади. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

В той самий час ворожий БпЛА поцілив по Шевченківському та Холодногірському районах. В останньому спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

Повітряна тривога в Харківській області триває, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

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Що відомо про інші атаки, які нещодавно здійснила Росія?

У ніч на 28 червня російські війська здійснили ракетну атаку по Києву. Близько 2:00 ночі Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Згодом зафіксували рух ракет у бік Києва, після чого в місті пролунали вибухи. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки. За його словами, поранення отримали двоє людей, яким медики оперативно надають допомогу.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що найбільше наслідків зафіксовано в Дарницькому районі. Там за кількома адресами виникли пожежі: загорівся житловий будинок, також горіли станція технічного обслуговування та нежитлова будівля.

Наразі рятувальники працюють на місцях влучань і загорянь, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо руйнувань. Станом на зараз дані щодо масштабів пошкоджень та можливих додаткових постраждалих уточнюються. Повітряна тривога в низці регіонів України триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою, не нехтуйте власною безпекою.