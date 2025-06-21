Росія вдарила по Харкову дроном "Молнія"

Вдень 21 червня росіяни завдали дронового удару по Харкову. Для атаки ворог використав новий безпілотник "Молнія".

Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу "Молнія", передає 24 Канал із посиланням на мера Ігоря Терехова.

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Які наслідки атаки

Відомо, що уламки безпілотника впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці прильоту працюють профільні служби.

Зазначимо, що з осені 2024 року Росія регулярно використовує нові дрони "Молнія" для ударів по прифронтових містах. Дрон "Молнія" є дешевим і примітивним, проте здатний переносити від 3 до 5 кілограмів вибухівки, що робить його небезпечною зброєю.

Для ефективної протидії цим БпЛА потрібне посилення радіоелектронної боротьби та увага кулеметних розрахунків. Окупанти змінюють частоти управління дронами, ускладнюючи їх виявлення та нейтралізацію.

До слова, за даними ГУР, Росія здатна виробляти до 170 ударних дронів типу Shahed-136 на добу та планує збільшити виробництво до 190 одиниць на день до кінця року.