Росія знову вдарила по Харкову: є постраждалі

У п'ятницю, 23 жовтня, Росія вдарила по Харкову. Під обстрілом вкотре за день опинився Основ'янський район міста.

Відомо про постраждалих. Про це написали начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки обстрілу?

Вдень 23 жовтня Росія атакувала Основ'янський район Харкова. Під час останнього влучання реактивних дронів країни-агресорки жінки 46 і 37 років отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу.

На місці атаки пошкоджено фасад будівлі цивільного підприємства та 4 автомобілі.

Ігор Терехов розповів журналістам "Укрінформ", що росіяни щодня обстрілюють Харків протягом двох тижнів. Вранці та вдень Харків зазнав ударів реактивними "Шахедами".

Перше влучання сталося у багатоповерхове офісне приміщення. На щастя, ніхто не постраждав, але триває робота з локалізації великої пожежі. Пошкоджена також будівля цирку – вибито вікна. На щастя, тварин там не було. Також реактивний "Шахед" ударив по приватних будинках. І вранці був приліт по промисловому підприємству, зараз там пожежа,

– розповів міський голова.

Близько 16:30 ворог завдав ще одного повторного удару по Основ’янському району. Внаслідок обстрілу постраждала ще одна людина.

Зазначимо, що того ж дня країна-агресорка атакувала підприємство у Чернігові. Внаслідок російського обстрілу відомо про загиблого та понад 20 постраждалих.