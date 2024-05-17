Росіяни вдарили по Херсонщині й влучили в авто очільника Новотроїцької СВА: його госпіталізували

Окупанти регулярно обстрілюють південні регіони нашої держави, регулярно страждає й Херсонська область. Цього разі під ворожим ударом опинився транспортний засіб начальника Новотроїцької СВА.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав, під ударом опинився й автомобіль начальника Новотроїцької СВА Сергія Перетятька.

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Чоловік отримав поранення

Так, російська армія продовжує цинічно тероризувати Херсонську область з безпілотників. Повідомляється, що ввечері, 17 травня, загарбники скинули вибухів з дрона на село Станіслав.

Як зазначив Олександр Прокудін, під ворожий удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. На жаль, не обійшлося й без пошкоджень чоловіка.

Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні,

– йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОДА.

За його словами, у зв'язку з тим, що громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава. Це один із вкрай небезпечних населених пунктів нашого регіону, який російська армія атакує постійно.

Прокудін наголосив, що навіть за таких умов наші спеціалісти продовжують виконувати свої обовʼязки. Посадовець також побажав Сергію Перетятьку якомога швидшого одужання після такого цинічного російського удару по його транспортному засобу.

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