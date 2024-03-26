"Досі не знали ні характеристик, ні вигляду": чим "Циркон" відрізняється від крилатих ракет

Росіяни вже вдруге завдали удару по Києву, імовірно, гіперзвуковими ракетами "Циркон". Українська ППО впоралася з цілями, проте уламки завдали чималої шкоди.

Водночас тепер українські фахівці зможуть детально дослідити рештки ракети, які лишилися. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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Наші спеціалісти спробують дізнатися, які елементи всередині ракети "Циркон" та наскільки вона відповідає тактико-тактичним характеристикам, про які зазначають окупанти.

Досі не знали ні характеристик, ні вигляду. Навіть те, що ми бачили – це або погане відео, або малюнки російської пропаганди. Були певні відомості щодо випробування цих ракет, але чіткої та підтвердженої інформації немає,

– наголосив авіаційний експерт.

Тепер же за уламками, які лишилися в доволі великих розмірах, можна сповна дослідити "Циркон". Адже під час першого удару залишилися тільки маленькі фрагменти.

Яка різниця між балістикою та крилатими ракетами

За словами експерта з авіації, коли з кораблів, стратегічної та тактичної авіації відбувається запуск ракет, приміром Х-101 чи Х-555, які мають приблизну швидкість 800 кілометрів на годину, Україна може повільно відпрацювати по них та зрозуміти, звідки вони летять та по якій траєкторії.

Також якщо говорити про балістику, як-от "Іскандери", С-300 та С-400, Сили оборони мають більше часу, щоб радіоелектронна розвідка, яка сканує простір, змогла отримати інформацію про розгортання якоїсь ворожої пускової установки та на підльоті знищила ціль.

Водночас балістичні ракети "Циркон" долітають за лічені хвилини та українські воїни мають мало часу на підготовку. Проте є протидія – системи Patriot, які дозволяють збивати ці ракети. Але найкраще по гіперзвукових ракетах було б працювати системою THAAD, яка збиває балістику на висоті понад 100 кілометрів.

Це такий виклик для наших західних партнерів. Систему THAAD Україна просила у Сполучених Штатів ще до початку того, як ми почали казати про Patriot. Думаю, що США було б цікаво випробувати її, бачачи, що останнім часом Росія активізувала дорогі ракети. Нашим дипломатам потрібно пояснювати, чому в Україні мусить бути потужна ППО та для того, щоб російські ракети навіть на 39 секунд не залітали на територію Польщі,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

З яких систем відбувається запуск

Як зазначив експерт з авіації, Повітряні сили сповістили, що запуск гіперзвукових ракет відбувся з Криму. На півострові є стаціонарна система "Бастіон", яка будувалася для запуску ракет "Онікс" та "Циркон". Відтак, цілком імовірно, що саме з цієї установки росіяни запустили ракети по Києву.

Системи Patriot, які надали Україні партнери, добре збивають як "Циркон", так і "Кинджали". Проте виникають величезні сумніви щодо заявленої росіянами швидкості в 11 000 кілометрів на годину.

Все-таки розробляв цю ракету, як і "Кинджал", один і той самий дослідний інститут. Більшість науковців якого перебувають у тюрмі через "зраду родінє". Скоро зможемо отримати більше детальної інформації й вже тоді стверджувально розповісти про цю ракету,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

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