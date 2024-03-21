Росія вдарила по Києву: у столиці 10 постраждалих, зокрема дитина

Росія зранку 21 березня масовано атакувала Україну, зокрема, запустила "Кинджали" по Києву. Відомо, що там є постраждалі.

Росія поцілила по кількох об'єктах Києва, відомо про пошкодження від падіння уламків. Внаслідок атаки щонайменше 10 постраждалих, передає 24 Канал.

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Їм надали медичну допомогу

Мер міста Віталій Кличко поінформував про постраждалих у кількох районах Києва. За його словами, станом на 6:25 госпіталізовано двоє осіб, а решта отримала допомогу на місці. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває.

Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо – в Святошинському,

– написав він.

Серед поранених одна дитина.

До цього мер писав про трьох постраждалих у Шевченківському та одну жінку у Святошинському районі.

Проти Києва Росія спрямувала "Кинджали"