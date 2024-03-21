Росія вдарила по Києву: у столиці 10 постраждалих, зокрема дитина
Росія зранку 21 березня масовано атакувала Україну, зокрема, запустила "Кинджали" по Києву. Відомо, що там є постраждалі.
Росія поцілила по кількох об'єктах Києва, відомо про пошкодження від падіння уламків. Внаслідок атаки щонайменше 10 постраждалих, передає 24 Канал.
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Їм надали медичну допомогу
Мер міста Віталій Кличко поінформував про постраждалих у кількох районах Києва. За його словами, станом на 6:25 госпіталізовано двоє осіб, а решта отримала допомогу на місці. Водночас ситуація може змінитись, адже робота з наслідками атаки 21 березня триває.
Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо – в Святошинському,
– написав він.
Серед поранених одна дитина.
До цього мер писав про трьох постраждалих у Шевченківському та одну жінку у Святошинському районі.
Проти Києва Росія спрямувала "Кинджали"
- Російські військові завдали масованого ракетного удару по Києву. Відомо, що в місті працювала ППО.
- У Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місце прямують екстрені служби. У Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.
- Станом на 00:35 фіксували зліт 9 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області Росії.