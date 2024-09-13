Чому Росія вдарила по цивільному судну: капітан ВМС висунув свою версію

Росія вдарила по вантажному кораблю із зерном, яке прямувало з українського порту до Єгипту. Судно перебувало в акваторії Чорного моря, воно безпечно залишило зерновий коридор.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що уражене судно почало спускатися на південь, ближче до Румунії. Далі берегова лінія має вигин у західному напрямку.

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Як міжнародне морське право розцінює таку агресію

За словами Андрія Риженка, можливо, на кораблі вирішили зробити зрізання маршруту, скоротити його, тому пішли прямим курсом в напрямку територіальних вод Болгарії.

У цей час корабель перебував за межами 12-мильної зони територіального моря Румунії. Тоді був завданий ракетний удар. За повідомленням ВМС мовиться про літак Ту-22 з ракетою Х-22. Габарити судна ідеально підходять для такої ракети,

– розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Це потужна зброя, яку створювали ще в 1950 – 1960 роках. По Україні вже випущено близько 300 таких ракет. Хоча цілком можливо, що сталася серйозна похибка наведення. У будь-якому випадку судно було пошкоджене, але не затонуло.

Завдання ракетного удару по цивільному судну забороняється правилами ведення війни. Ймовірно, цю атаку здійснили, бо передбачалося, що ефект буде значно вищого рівня – оперативного, навіть стратегічного,

– зауважив Риженко.

Варто розуміти, що Росія здатна на такі удари. Окрім атак з літаків, вона може використати надводні човни, безпілотники, авіацію, ракетні комплекси, яких зараз дуже багато на території окупованого Кримського півострова.

Як Росія могла здійснити удар

Резолюція ООН визнає, що завдання ударів по таких об'єктах як кораблі – є актом агресії. У конкретній ситуації є багато нюансів, адже судно йшло під прапором однієї країни, перевозило вантаж іншої, а судновласник є громадянином Греції.

Якби воно перебувало у межах територіального моря Румунії, то це удар по Румунії як країні НАТО. Це був би навмисний удар і вже є окремі випадки, коли безпілотні системи, навіть крилаті ракети Росії заходили на території західних держав,

– сказав Андрій Риженко.

Він додав, що росіяни могли провести статистичне дослідження, виявити, що судна в цьому районі залишають територіальні води для того щоби скоротити собі шлях. Тоді обрали корабель і завдали удару.