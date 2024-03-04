По Куп'янську вперше вдарили керованою авіабомбою з касетними зарядами, – ОВА
4 березня 2024, 16:34Читать новость на русском
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вона вперше атакувала Куп'янськ певним видом озброєнь.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону повідомив, що ворог вперше вдарив по Куп'янську керованою авіабомбою з касетними зарядами. За його словами, влучання зафіксували 3 березня.
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Це погана новина
За словами Синєгубова вперше зафіксували удар керованою авіабомбою, яка несла в собі касетний снаряд, бойову частину. Крім цього, це збільшує зону ураження.
Для нас це погана новина, оскільки ще більше цивільного населення може постраждати,
– сказав Синєгубов.
Росія криє вогнем Харківську область.
На Харківщині зафіксували влучання
- Вночі проти 2 березня на Харківщині та на Одещині зафіксовано влучання. Зокрема, внаслідок удару по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харків сталася пожежа.
- Відомо, що горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, пошкоджено гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках.
- Водночас ще БпЛА атакував приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зруйновано житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів.