По Куп'янську вперше вдарили керованою авіабомбою з касетними зарядами, – ОВА

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вона вперше атакувала Куп'янськ певним видом озброєнь.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері телемарафону повідомив, що ворог вперше вдарив по Куп'янську керованою авіабомбою з касетними зарядами. За його словами, влучання зафіксували 3 березня.

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Це погана новина

За словами Синєгубова вперше зафіксували удар керованою авіабомбою, яка несла в собі касетний снаряд, бойову частину. Крім цього, це збільшує зону ураження.

Для нас це погана новина, оскільки ще більше цивільного населення може постраждати,

– сказав Синєгубов.

Росія криє вогнем Харківську область.

На Харківщині зафіксували влучання