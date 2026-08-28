Росія вдарила по Павлограду: спалахнула масштабна пожежа, постраждали люди

Росія продовжує атакувати мирні міста. Вдень 28 серпня ворог завдав удару по Дніпропетровщині.

Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки атаки?

У п'ятницю, 28 серпня, о 16:04 у Павлоградському районі оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою БпЛА. О 16:41 Ганжа повідомив, що Росія атакувала місто.

Внаслідок удару сталась пожежа. У Павлограді станом на 17:22 відомо про 4 поранених. 3 з них – у важкому стані.

Наслідки ворожого удару: дивіться відео

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

В яких областях загроза: дивіться карту

Росія продовжує тероризувати українські міста. У п'ятницю, 28 серпня, у Києві станом на 17:51 10 разів оголошували повітряну тривогу. Вдень у столиці лунали вибухи.

Того ж дня країна-агресорка завдала удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі міста пошкоджені склади та транспорт. 7 постраждалих госпіталізували, 1 із них перебуває у важкому стані.