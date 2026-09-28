"Підступний удар": Росія атакувала підприємство Укрзалізниці в Запоріжжі

Ворожі війська протягом усього дня 28 вересня тероризують Україну обстрілами. Під ударом опинилося й підприємство Укрзалізниці в Запоріжжі.

Про це поінформував очільник компанії Олександр Перцовський.

Що відомо про удар по УЗ у Запоріжжі?

Перцовський зауважив, що підприємство продовжувало працювати, попри все. Російський удар 28 вересня він назвав "підступним" – без фіксації повітряних загроз у системі.

Унаслідок атаки тяжко поранені троє людей, втім, за словами лікарів, критичної загрози для життя немає. Ще понад 10 людей отримали дещо легші поранення. Перцовський додав, що інформація щодо ситуації уточнюється.

При цьому в ДСНС зазначили, що постраждали 7 людей. Надзвичайники врятували 9 співробітників підприємства.

Наслідки удару по УЗ в Запоріжжі: дивіться фото ДСНС

Нагадаємо також про інші останні обстріли Запоріжжя. Зокрема, 26 вересня унаслідок атаки четверо людей, серед яких була дитина, опинилися заблокованими під завалами зруйнованого приватного будинку. На жаль, 2 жінки загинули.

Напередодні, 25 вересня, окупанти також обстріляли місто вранці. В одному з медичних закладів після удару спалахнула пожежа. З будівлі евакуювали 5 людей. Попередньо, легких травм зазнав один чоловік.