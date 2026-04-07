Росія вдарила по податковій у Новгород-Сіверському на Чернігівщині

Вранці 7 квітня росіяни обстрілюють прикордоння Чернігівщини. Під прицілом опинився Новгород-Сіверський.

Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Про це повідомив голова Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Олександр Селіверстов.

Що відомо про удар по Новгород-Сіверському?

Росіяни здійснили атаку по місту близько 9:30.

Було зафіксовано влучання ворожого БпЛА у середмісті Новгорода-Сіверського. Тип безпілотника наразі встановлюється.

Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт,

– повідомив Олександр Селіверстов.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Голова РДА закликав мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, що вранці також постраждали Прилуки. Від російського удару там спалахнула будівля міськради. Даних про загиблих чи постраждалих теж немає.