Через обстріл росіян пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині: затримуються поїзди

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом опинилась інфраструктура Полтавської області.

Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Полтавщини. Внаслідок обстрілу затримуються потяги.

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Деякі потяги змінять маршрути

В Укрзалізниці повідомили, що для низки поїздів Харківського напрямку було змінено маршрути, щоб продовжити рух. Внаслідок цього є суттєві затримки.

Росіяни пошкодили колії, контактну мережу, опори. Крім цього, у Миргородському районі пошкоджено близько 40 домогосподарств. Відомо також, що профільна комісія вже відпрацювала на обʼєктах, люди отримають допомогу.

Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання,

– мовиться в повідомленні.

Водночас, на щастя, поранених та постраждалих немає.

Залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Інформацію про потяги, які курсують із затримками можна дізнатися тут. Якщо ж ви на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, то у компанії просять звернутись до провідника, щоб диспетчери могли все організувати.