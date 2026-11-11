Росія посеред дня вдарила по ринку в Чорноморську: є загибла та постраждалі

Російські військові завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своїх соцмережах. Згідно з повідомленням, ворожий удар припав на торговельні ряди у момент, коли на місці перебувало багато цивільних людей.

Що відомо про російський удар по Чорноморську?

Медики ведуть боротьбу за життя двох постраждалих, стан яких оцінюють як важкий. Вибухова хвиля та уламки також понівечили прилеглі житлові багатоповерхівки та припарковані поруч автомобілі.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби, ліквідація наслідків триває. Фахівці продовжують оглядати територію та уточнювати інформацію щодо масштабів завданих руйнувань.

Станом на 13:06 кількість постраждалих збільшилась до 11. Одна людина загинула. Девʼять людей госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий. Лікарі борються за їхні життя. Ще одній людині допомогу надано на місці.

Нагадаємо, Чорноморськ не вперше стає ціллю російських атак. Зокрема, 15 січня 2026 року російська армія вдарила балістичною ракетою по причалу місцевого морського порту. Тоді постраждав член екіпажу судна під прапором Мальти, також були пошкоджені контейнери та стався витік олії.