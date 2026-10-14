Зранку Росія вдарила по житловому сектору Рівного

Зранку 14 жовтня російські війська завдали удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки є поранені.

Про наслідки обстрілу Рівного розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Які наслідки атаки на Рівне?

Вранці росіяни атакували житловий сектор міста. Наразі відомо про трьох поранених.

На місці події вже працюють усі відповідні служби. Сам глава ОВА разом із представниками міської влади перебуває на місці влучання.

Зауважимо, що близько 08:00 для Рівненського району оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів.

Напередодні, 13 жовтня, ворог також атакував Рівне. Тоді російський безпілотник влучив у корпус Рівненського гуманітарного університету в центрі міста.

Внаслідок того удару виникла пожежа, а приміщення факультету музичного мистецтва зазнали сильних руйнувань. Тоді поранення отримали 30 людей, серед яких були працівники навчального закладу.

Нагадаємо, Росія протягом останніх кількох днів запустила кілька десятків реактивних дронів "Герань-4" у напрямку західних областей України.

Російські дрони запускали з Криму через Одещину вздовж кордону з Молдовою.

Вони летіли на висоті 5 – 6 кілометрів із середньою швидкістю 320 – 380 кілометрів на годину.

За словами "Флеша", дальність польоту "Гераней-4" виявилася більшою, ніж очікувалося. Імовірно, Росія могла зменшити бойову частину дронів, щоб збільшити дальність їхнього польоту.