Росія вдарила по Сумській громаді: є жертви, пошкоджено будинки
- 12 липня Росія завдала удару авіабомбами по Сумській громаді, загинули щонайменше двоє людей.
- У Великочернеччинському старостаті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, працюють екстрені служби.
Серед дня 12 липня ворог завдав удару авіабомбами по Сумській громаді. Вже відомо про щонайменше двох загиблих.
Пошеоджено житлові будинки у одному з сіл. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
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Що відомо про удар Росії по Сумщині?
Близько 13:00 12 липня ворог завдав удару авіабомбами по Сумській громаді. Станом за зараз відомо, що внаслідок удару КАБ загинули щонайменше 2 людини.
Удар завдали по одному з сіл Великочернеччинського старостату. Є зруйновані та пошкоджені житлові будинки.
Наслідки уточнюються, на місці працюють відповідні екстрені служби.
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