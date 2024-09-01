Росія вдарила по ТРЦ та інших об'єктах у Харкові: вже понад 20 поранених, серед них дитина

Вдень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову. Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед уражених об'єктів – торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.

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Що відомо про атаку на Харків

Близько 13 години росіяни завдали ударів по Харкову. У місті нарахували близько десятка вибухів. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури та потерпілі.

Станом на 14:09 повідомляється про 28 поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес, а також двоє медиків, лікар – у важкому стані.

За словами мера міста Ігоря Терехова, поранені є у Салтівському та Немишлянському районах. Саме у Салтівському районі 22 постраждалих, двоє з них у важкому стані, у Немишлянському – ще 6.

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Попередня атака

Зазначимо, що це не перший недільний удар по Харківщині. Зранку 1 вересня регіон також перебувало під ударом. Власне, перший вибух пролунав о 11:12. Через майже 10 хвилин в місті прогримів ще один вибух. Міська влада повідомила, що удар прийшовся по місту Люботин Постраждали чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років..