Росія вдарила по центру Дніпра: атаковано компанію зв'язку, спалахнула пожежа

Вранці 4 жовтня російські війська атакували Дніпро. Під ударом опинився центр міста.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки?

Близько 08:40 стало відомо, що ворог атакував середмістя Дніпра. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, а дим здіймається над містом.

Інформацію про постраждалих з'ясовуємо,

– уточнили в ОВА.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували приміщення компанії зв'язку. На місці удару працюють екстрені служби.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного безпілотника в області, що летів курсом на Дніпро.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, через загрозу атак дронами у Києві вже кілька разів лунала повітряна тривога.

Загалом у ніч проти 4 жовтня ворог запустив по Україні 135 ударних БпЛА, більшість з яких – реактивні. Протиповітряна оборона знешкодила 123 дрони та дві "Бандероль"/"Дань-Т". Відомо про влучання на п'яти локаціях та падіння уламків ще на п'яти.