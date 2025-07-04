Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі: є постраждалі
- Росія атакувала Кривий Ріг дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та є поранені.
- На місці події працюють рятувальні служби, розгорнуто штаб допомоги у місцевій школі для надання матеріальної допомоги.
- Інформація про наслідки атаки уточнюється, наразі відомо про двох поранених.
У п'ятницю, 4 липня, ворог атакував Кривий Ріг "Шахедами". Є ураження об'єкту цивільної інфраструктури, попередньо відомо про двох поранених.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
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Атака на Кривий Ріг
Увечері 4 липня в Кривому Розі пролунали вибухи під час атаки дронів на Дніпропетровщину. Пізніше стало відомо про наслідки атаки.
Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі,
– пояснив очільник Дніпропетровської ОВА.
Олександр Вілкул наголосив, що росіяни вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. Він додав, що наразі відомо про двох поранених людей.
На місці події працюють усі рятувальні служби, а штаб допомоги людям розгортають у найближчій школі. "Там де й минулого разу – місцеві зрозуміють", – зазначив Вілкул.
У штабі видаватимуться будматеріали та прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється.