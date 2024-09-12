Україна та Червоний Хрест відреагували на обстріл вантажівки з гуманітаркою на Донеччині
Джерело:Червоний Хрест
Стало відомо, що росіяни обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині. На черговий цинічний вчинок окупантів відреагували в Червоному Хресті.
В МКЧХ рішуче засудили дії росіян. Нагадаємо, що внаслідок удару окупантів загинули три людини.
Дивіться також Росіяни вдарили по судну із зерном, яке прямувало до Єгипту: Зеленський показав фото наслідків
Як на цинічний удар росіян відреагували в МКЧХ
Я найрішучішим чином засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Неприпустимо, щоб обстріл потрапляв по місцю роздачі допомоги,
– заявила президент організації Мір'яна Сполярич.
В МКЧХ розповіли, що команда готувалася до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка вразливим домогосподарствам, щоб допомогти підготуватися до майбутньої зими.
В організації зазначили, що їх команди регулярно присутні в Донецькій області, а їх автомобілі чітко позначені емблемою Червоного Хреста.
Додамо, що омбудсман Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.
"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!", – написав Лубінець.
Також на обстріл відреагував Андрій Єрмак. Він заявив, що осбтріл машини Червоного Хреста – черговий злочин росіян, на який має бути жорстка реакція.
Що розповіли в поліції стосовно удару по вантажівці Червоного Хреста
В поліції повідомили, що росіяни прицільно вдарили з артилерії по вантажівці Червоного Хреста.
Обстріл стався сьогодні близько 9:10. Снаряди влучили в одну з вантажівок з паливними брикетами, в результаті чого авто загорілося,
– розповіли правоохоронці.
Внаслідок атаки росіян загинули троє чоловіків – 40,41 та 48 років. Ще двоє співробітників, яким 35 та 41 рік, отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Їх було доставлено до лікарні, де вони отримали усю необхідну допомогу.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування.