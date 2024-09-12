Україна та Червоний Хрест відреагували на обстріл вантажівки з гуманітаркою на Донеччині

Стало відомо, що росіяни обстріляли машини гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині. На черговий цинічний вчинок окупантів відреагували в Червоному Хресті.

В МКЧХ рішуче засудили дії росіян. Нагадаємо, що внаслідок удару окупантів загинули три людини.

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Як на цинічний удар росіян відреагували в МКЧХ

Я найрішучішим чином засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Неприпустимо, щоб обстріл потрапляв по місцю роздачі допомоги,

– заявила президент організації Мір'яна Сполярич.

В МКЧХ розповіли, що команда готувалася до роздачі деревних та вугільних брикетів у селі Віролюбівка вразливим домогосподарствам, щоб допомогти підготуватися до майбутньої зими.

В організації зазначили, що їх команди регулярно присутні в Донецькій області, а їх автомобілі чітко позначені емблемою Червоного Хреста.

Додамо, що омбудсман Дмитро Лубінець закликав МКЧХ офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій.

"Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?!", – написав Лубінець.

Також на обстріл відреагував Андрій Єрмак. Він заявив, що осбтріл машини Червоного Хреста – черговий злочин росіян, на який має бути жорстка реакція.

Що розповіли в поліції стосовно удару по вантажівці Червоного Хреста

В поліції повідомили, що росіяни прицільно вдарили з артилерії по вантажівці Червоного Хреста.

Обстріл стався сьогодні близько 9:10. Снаряди влучили в одну з вантажівок з паливними брикетами, в результаті чого авто загорілося,

– розповіли правоохоронці.

Внаслідок атаки росіян загинули троє чоловіків – 40,41 та 48 років. Ще двоє співробітників, яким 35 та 41 рік, отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Їх було доставлено до лікарні, де вони отримали усю необхідну допомогу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.