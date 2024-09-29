Російська атака по вокзалу на Сумщині: в прокуратурі показали фото наслідків

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Сумська область.

Росія 29 вересня атакувала залізничну станцію на Сумщині. Прокуратура регіону показала кадри наслідків.

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Друга атака на станцію за тиждень

Обстріл відбувся приблизно о 13:15 з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів. Окупанти цілили по станції в місті Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога люди зазнали поранень. Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше троє людей.

Це вже друга атака на вказану станцію за тиждень. Минулого разу окупанти обстріляли її 26 вересня, тоді також постраждали працівники вокзалу.

Росія атакувала залізничну станцію / Фото Сумської прокуратури

Раніше 28 вересня Росія завдала удару по обласному центру ударними дронами типу "Шахед". Ворог атакував медзаклад. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинули 10 людей. Ворог постійно атакує українські міста та цілить по цивільній інфраструктурі.