Росія вдарила ракетами по Одещині зі стратегічних літаків: зруйновано будинки, є постраждалі

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки ворога загорілись декілька житлових будинків.

Відповідну інформацію повідомили в Одеській міській раді. Про це стало відомо в ніч проти 27 червня.

Зауважте За 4 місяці росіяни випустили понад 70 ракет по Одещині: загинули 10 мирних людей

Росія знову атакувала Одещину

По Одещині завдали ракетного удару з застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М,

– повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Також відомі наслідки атаки росіян на регіон. Зокрема,:

внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища кілька житлових будинків та господарчих споруд отримали руйнування та загорілись;

пожежа виникла на орієнтовній площі 500 метрів квадратних.

Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких – 1 дитина,

– повідомила влада.

Станом на 03:51 працівники ДСНС продовжують боротись з вогнем. На місці працювали 3 одиниці техніки та 12 фахівців.

"Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції", – запевнили в міській раді.

Додали, що дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.

Користувачі мережі показали вирву, яка утворилась після "прильоту": відео

Коротко про останні атаки росіян по Україні

Дивіться також – у КМВА розповіли, що по центру Києва вдарили 4 російські ракети та повідомили подробиці: відео