Росія вдарила ракетою по Харкову
В ніч на 5 червня вибухи пролунали у Харкові. Росія запустила по місту ракету.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Харкова Ігоря Терехова. У місті також оголошено про загрозу атаки "Шахедів".
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Що відомо про атаку на Харків
О 00:30 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південному сході від Харкова, яка летіла південно-західним курсом.
За хвилину стало відомо, що у місті було гучно.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Попередньо, ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні!
– написав згодом мер Терехов.
Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.
Повітряна тривога у Харкові після цього продовжувалася. О 00:40 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на півночі та північному сході Харківщини. Вони тримали курс західний/південно-західний/південно-східний.